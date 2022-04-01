Италия собирается построить газопровод в Испанию, чтобы снизить зависимость от российского топлива

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал идею строительства газопровода в Испанию с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Reuters.

Новый газопровод необходим для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей.

В Испании, по данным Reuters, одни из самых больших мощностей регазификации в Европе, но доставить газ в другие страны раньше было трудно. Премьер Драги говорит, что 30-40% российских запасов можно заменить сразу, от остальной части будет гораздо сложнее отказаться.