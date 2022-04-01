Поступления в госбюджет Украины в условиях войны в марте составили почти 93%

В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен. По данным Государственной казначейской службы, месячная роспись выполнена на 92,9%.

Об этом сообщает пресс-службу Минфина.

Основные поступления были получены за счет таких платежей:

- дивидендов от предприятий с государственной долей - 32,5 миллиарда гривен налога на прибыль предприятий - 26,6 миллиардов гривен; - налога на добавленную стоимость - 22,6 миллиарда гривен; - налога на доходы физических лиц и военного сбора - 9,8 миллиарда гривен; - рентной платы за пользование недрами - 6,3 миллиарда гривен.

Отмечается, что военное вторжение россии на территорию Украины и дальнейшее развертывание боевых действий нанесли серьезный удар по украинской экономике, что безусловно отразилось на выполнении бюджетных показателей текущего года.

При этом правительством немедленно были приняты первоочередные меры по переориентации бюджета страны на военные цели и необходимых социальных расходов, направленных на поддержание жизнедеятельности населения. Проведение других расходов, в том числе капитальных было временно приостановлено.

Также в ведомстве сообщили, что расходы общего фонда госбюджета за январь-март составили 356,4 миллиарда, что соответствует 67,8% от плана на этот период.

Дефицит государственного бюджета за январь-март был на уровне 67,5 миллиарда при запланированном в 266,1 миллиарда