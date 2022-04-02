Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в первом квартале на 16%

В первом квартале 2022 года валовый внутренний продукт Украины упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщило Минэкономики.

«Российская агрессия против Украины коренным образом изменила нашу экономику. Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%», – заявил первый заместитель министра Денис Кудин.

По его словам, больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа, в частности, авиационные, морские перевозки, область услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями.

В то же время Кудин указал, что за последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, а аграрии начали посевную.

Минэкономики отметило, что в процессе восстановления экономики Украины особое внимание будет уделяться поддержке отраслей, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность граждан и укрепляющих обороноспособность государства.