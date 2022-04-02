Уровень платежей у «Николаевской ТЭЦ» в период войны значительно уменьшился: «В мирное время - 83,8%, а теперь 48,1%»

Из-за военных действий на территории Украины у ЧАО Николаевской ТЭЦ значительно сократился уровень оплаты по счетам за предоставленные услуги горожанам.

Об этом Гендиректор предприятия Виталий Питько сообщил в ответ на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что отопительный период прошел удовлетворительно, предприятию удалось обеспечить надежную поставку тепловой и электрической энергии на нужды потребителей Николаева. Также сообщается, что николаевцы в условиях военного времени пытаются по возможности платить за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии, однако уровень платежей в сравнении с довоенным временем значительно уменьшился. Например:

- за предоставленную населению в феврале 2021 года тепловую энергию на сумму 61,76 миллионов гривен, в марте 2021 года было выплачено 51,74 миллиона гривен, что составляет 83,8%;

- за предоставленную населению в феврале 2022 года тепловую энергию на сумму 57,38 миллионов гривен, в марте 2022 года было выплачено 27,61 миллиона гривен, что составляет 48,1%.

Руководство ЧАО «Николаевская ТЭЦ» выражает благодарность горожанам, которые в сложное время в полной мере или частично оплачивают за предоставленные услуги.

«Надеемся на понимание ситуации, которая сложилась в нашей стране, и ожидаем от горожан дальнейшей оплаты, ведь с окончанием отопительного сезона 2021-2022 предприятие начинает ремонтную кампанию с целью надежной подготовки станции к новому отопительному сезону 2022-2023 годов», - сообщил Гендиректор компании Виталий Питько.

Напомним, что только треть николаевцев оплатили облтеплоэнерго за предоставленные услуги в феврале: «В прошлом году, в мирное время, было 67%».