Кабмин упростил требования для импорта овощей, фруктов, чая, кофе и семян в условиях войны

Кабинет министров для обеспечения продовольственной безопасности упростил импорт продовольственных товаров. Это касается овощей, фруктов, чая, кофе и семян.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Постановлением предусмотрено упрощении фитосанитарного контроля импорта товаров, относящихся к группам 07 - 12 согласно УКТ ВЭД, путем проведения исключительно инспектирования без отбора образцов и фитосанитарной экспертизы (анализов). В эти группы входят:

Группа 07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни

Группа 08 съедобные плоды и орехи;

Группа 09 кофе, чай, мате или парагвайский чай, пряности;

Группа 10 зерновые культуры;

Группа 11 продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина;

Группа 12 семян и плоды масличных растений; другие семена, плоды и зерна; технические или лекарственные растения; солома и фураж.

Постановлением также предусмотрена отмена обязательности перемещения по территории Украины импорта, в т.ч. семян, в сопровождении карантинного сертификата.