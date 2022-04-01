Послы G7 пообещали содействовать экономическому восстановлению Украины

Послы стран «Большой семерки» пообещали координировать свои усилия с международными партнерами Украины с целью поддержки экономического восстановления страны.

Об этом идет речь в заявлении послов «Большой семерки» в Twitter.

При этом послы заявили, что будут внимательно следить за сообщениями о потенциальных военных преступлениях и других нарушениях гуманитарного права, а также будут помогать Украине защитить общее понимание свободы, демократии, верховенства права и прав человека.

«Группа будет использовать свою сеть и ресурсы, чтобы помочь Украине получить гуманитарную и экономическую поддержку, как для краткосрочных нужд, так и для долгосрочного развития», - говорится в сообщении.

Кроме этого, послы «Большой семерки» заявили, что «будут координировать свои усилия с другими международными партнерами Украины с целью поддержки экономического восстановления и поощрения возвращения Украины в ее амбициозный путь экономических и судебных реформ после войны».