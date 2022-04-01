ЕБРР приостановит доступ россии и беларуси к финансированию

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04.04.2022 14:29

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за немедленную приостановку доступа России и Беларуси к финансам и экспертизе банка.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам Банка должен быть официально приостановлен немедленно. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, Банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее послы G7 пообещали содействовать экономическому восстановлению Украины.

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