Российское вторжение обвалило украинский авторынок, продажи новых машин упали в 16,5 раз

За март в условиях военного положения в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

По сравнению с ковидным, но мирным 2021 годом, мартовские продажи новых машин упали в 16,5 раз. Следует отметить, что в эту статистику не попали автомобили, которые были переданы дистрибьюторами нашим защитникам.

Наибольшее количество регистраций в марте прошли автомобили марки Renault – 108 единиц. На втором месте Toyota (88 новых автомобилей). Третий результат у Skoda – 37 автомобилей. Автомобилем марта 2022 стал компактный кроссовер Renault Duster. В течение месяца автомобили этой модели получили 81 регистрационный номер.