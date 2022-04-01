Лизинговая компания AerCap подала иск против россии за угнанные самолеты на $3,5 миллиарда

Крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала иск в 3,5 млрд долларов против рф за самолеты, которые россия украла из-за санкций после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

«AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, заявила, что предоставила страховое требование на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы покрыть остающиеся в россии потенциальные потери своих самолетов и двигателей»,- говорится в сообщении.

Дублинская компания имела самые большие риски в россии среди иностранных лизингодателей, когда западные санкции были введены после вторжения рф в Украину.

В среду компания заявила, что имеет около 2,5 миллиарда долларов под угрозой, и предупредила, что ожидает, по крайней мере, частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.

Отмечается, что компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах до начала войны. Это помогло уменьшить риски с 3,1 миллиарда долларов в конце декабря до 2,5 миллиарда долларов.

Финансовый директор Питер Юхас заявил, что ожидает, что страховые претензии лизингодателей по отношению к россии будут обжалованы, учитывая большие суммы на кону в этой отрасли.

По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap намерена удовлетворять все свои претензии по своим страховым полисам, а также может использовать «другие средства правовой защиты, которые могут быть доступны нам».

Напомним, большинство самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, не являются их собственностью, а взяты в лизинг. По данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится около 55% российского гражданского авиационного флота – из 980 пассажирских самолетов 515 находятся в лизинге.