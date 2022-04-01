На нужды украинской армии передано 21 миллион гривен арестованных средств российского происхождения

Арестованные в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности, злоупотребления властью, растраты, мошенничества и отмывания средств должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний, в том числе представители которых являются гражданами России, были переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сумма переданных ВСУ по инициативе прокуроров средств составила 560 200 евро – почти 21 миллион гривен.

«Следствие установило, должностные лица госпредприятий вошли в преступный сговор с представителями иностранных компаний, в том числе гражданами РФ, для незаконного получения средств путем уменьшения суммы компенсации за гибель в июле 2019 года в территориальных водах Исламской Республики Мавритания принадлежащего Украине промышленного рыболовного судна», отмечено в сообщении.

Правоохранители зафиксировали факт безосновательного перечисления средств за якобы урегулирование спора по поводу затопленного судна на транзитный счет украинского банка с банковского счета, открытого на территории России. В дальнейшем за эти средства суд наложил арест.