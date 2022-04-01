Николаевцы задолжали более 137 миллионов гривен за водоснабжение и водоотвод

На сегодняшний день общий долг горожан перед МКП «Николаевводоканал» составляет более 137 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

В январе николаевцы оплатили 92% за предоставленное водоснабжение/водоотвод, в феврале – 75%, а в марте вообще только 52%.

- Понимаем, что уже 41 день войны и многие горожане были вынуждены эвакуироваться из города, - отмечает директор МКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко. - Многие остались без работы, но обращаюсь к тем николаевцам, которые имеют финансовую возможность, пожалуйста, не забудьте оплатить коммунальные услуги, хотя бы частично. Без вашей поддержки мы не сможем полноценно поставлять воду в жилые.

Напомним, только треть николаевцев оплатили «Николаевоблтеплоэнерго» за предоставленные услуги в феврале.