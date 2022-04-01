США и союзники объявят о новых санкциях против россии, цель которых – истощить ресурсы, выделяемые путиным на войну против Украины

В среду, 6 апреля, США и союзники объявят о новых санкциях против России, ее финансовых институтов и чиновников. Эти меры – часть стратегии Вашингтона по принуждению страны-оккупанта РФ к миру: истощение ее долларовых резервов или дефолт.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Liga.

- У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом, – подчеркнула она.

Цель США, уточнила она, – истощить ресурсы, которыми лидер российского фашизма владимир путин распоряжается для продолжения агрессивной войны против Украины, «и, очевидно, создание большей неопределенности и проблем для их финансовой системы является частью этого».

- В долгосрочной перспективе ему будет труднее вести войну, – добавила Псаки.

По ее словам, новые санкции по согласованию с G7 и Евросоюзом затронут российских топ-чиновников, членов их семей, финансовые учреждения РФ, а также госпредприятия: запрет на все новые инвестиции в Россию, усиление мер против банков и госкомпаний и прочее.

- Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут серьезный и немедленный экономический ущерб России и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина, – перечислила она.

Спикер Белого дома сообщила, что санкции отчасти станут реакцией на зверства, которые российские военные устраивали в Буче.

Напомним, 5 апреля Евросоюз сообщил о пятом пакете санкции против РФ в ответ на зверства в Буче, в который вошло угольное эмбарго против агрессора и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками.