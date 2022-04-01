Николаевцы задолжали более 602 миллионов гривен за потребленный газ

На сегодняшний день общий долг горожан перед ООО «Николаевгаз Сбыт» составляет более 602 миллионов гривен. В частности, своевременно за голубое топливо заплатили более 163 тысяч клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ООО «Николаевгаз Сбыт» работающее под брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», благодарит бытовых клиентов, которые рассчитались в марте за потребленный природный газ.

«Украинцы понимают, что оплата коммунальных услуг – это не только выполнение договорных обязательств, а также «спасибо» работникам предприятий - поставщиков коммунальных услуг и их семьям. Это еще один ваш вклад в защиту своей деревни или города и реальная помощь государству во время войны», - отмечают на предприятии.

По сравнению с мартом прошлого года уровень оплаты за потребленный газ в Николаевской области упал более чем на 40%. Общий долг бытовых потребителей перед ООО «Николаевгаз Сбыт» сейчас более 602 миллиона гривен.

Указывается, что во время действия военного положения ООО «Николаевгаз Сбыт» не прекращает поставки природного газа должникам и не взимает штрафы за несвоевременные расчеты. Компания понимает, что большое количество украинцев оказалось в очень сложных жизненных обстоятельствах и пока не может заплатить за потребленный природный газ. Но потребители, которые могут это сделать, должны рассчитаться и поддержать коммунальную сферу.

Безопасно и без комиссии оплатить потребленный газ клиенты ООО «Николаевгаз Сбыт» могут через онлайн-сервисы: - кнопка «Оплатить газ» на сайте https://mkgaszbut.com.ua/; - viber-бот «ТВІЙ ГАЗЗБУТ»https://bit.ly/3sRaq9U; - личный кабинет «Николаевгаз сбыт»https://my.mkgaszbut.com.ua/;

В компании напоминают, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги может стать причиной отмены субсидии на следующий отопительный сезон, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более трех месяцев на сумму свыше 680 гривен. Наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае этого года.

Напомним, что за газ в феврале рассчиталось около 40% николаевцев, а предприятия просят «стоять плечом к плечу» и не забывать платить за транспортировку.