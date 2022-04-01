Польша планирует импортировать электроэнергию из Украины

Компания Orlen Synthos Green Energy, основанная PKN Orlen и Synthos Green Energy, собирается инвестировать в проект, предусматривающий импорт электроэнергии из Украины. Его реализация будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности в электроэнергии и уменьшит зависимость Польши от углеводородных источников энергии.

Об этом сообщили в PKN Orlen.

В компании отметили, что инвестиции будут способствовать стабилизации и диверсификации источников поставок энергоносителей в Польшу, усилят энергетическую безопасность страны, а также реально повлияют и на улучшение экономической ситуации в Украине.

Orlen Synthos Green Energy проведет модернизацию энергетической инфраструктуры и ряд технических мер, необходимых для реализации этого проекта.

Предполагается, что электроэнергия в Польшу будет поступать из Хмельницкой АЭС.