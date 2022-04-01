С начала войны 826 предприятий воспользовались поддержкой по программе доступных кредитов «5-7-9%»

Правительство и банки изменили условия действия ряда программ кредитования для стабилизации работы украинских предприятий.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.

«В первую очередь речь идет об адаптации программы «5-7-9%» к условиям военного времени. Мы предоставили возможность получить кредит до 60 миллионов гривен любому украинскому предприятию под 0%. С начала войны такие кредиты от государственных банков на общую сумму 1,1 миллиарда гривен получили 826 бизнесов», – рассказала она.

Кроме того, были активированы дополнительные механизмы кредитования аграриев. Эти средства идут на закупку удобрений, горючего, средств защиты растений.

Свириденко напомнила, что украинские банки до войны активно предоставляли кредиты сельхозпроизводителям – к началу марта кредитный портфель агропредприятий составил 84,6 миллиарда гривен.

«Из всех выданных кредитных средств по программе «5-7-9%» 42% приходилось именно на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств», - отметила министерша экономики.

По ее словам, коммерческие и государственные банки должны активизировать свою кредитную деятельность, ведь тысячам предпринимателей нужны средства для отладки производств.

«Правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором соответствующую работу. В частности, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 миллиардов гривен. 2,3 миллиарда гривен госбанки уже выделили фермерам. В целом же, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 миллиардов гривен, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год», - добавила Свириденко.

Напомним, что «Дія» запустила раздел для поддержки бизнеса в военное время.