россия выплатила купоны по внутренним еврооблигациям в рублях – это грозит ей дефолтом

Минфин россии перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина рф.

В объяснении говорится, что иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 миллиона долларов.

«4 апреля 2022 года Минфин россии перечислил средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте российской федерации по официальному курсу Банка россии на 4 апреля 2022 года … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов», – говорится в сообщении.

В россии такие обязательства считают «выполненными», однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, это будет означать дефолт рф.

Этому может помешать одно «но»: после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержит ли ее упомянутые выпуски.

Ранее россии все же удалось выкупить 72,4% своих евробондов с погашением 4 апреля за рубли.