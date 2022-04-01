Украинские олигархи из-за войны потеряли почти половину своего состояния

Семь главных украинских миллиардеров-олигархов потеряли 9,7 миллиарда долларов или 45% своего состояния в 2022 году.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Forbes.

Разрушения, причиненные полномасштабной войной России против Украины, сделали беднее некоторых миллиардеров вдвое. Ведь многие из них владеют активами в металлургической, угольной, горнодобывающей индустрии, банковском секторе.

Ринат Ахметов, Вадим Новинский и Геннадий Боголюбов потеряли половину своего состояния. Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук – около 40%. Отмечается, что олигархи могли потерять еще больше, если бы не хранили значительную сумму своих активов за пределами Украины.