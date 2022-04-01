Украинские олигархи из-за войны потеряли почти половину своего состояния

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06.04.2022 21:12

Семь главных украинских миллиардеров-олигархов потеряли 9,7 миллиарда долларов или 45% своего состояния в 2022 году.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Forbes.

Разрушения, причиненные полномасштабной войной России против Украины, сделали беднее некоторых миллиардеров вдвое. Ведь многие из них владеют активами в металлургической, угольной, горнодобывающей индустрии, банковском секторе.

Ринат Ахметов, Вадим Новинский и Геннадий Боголюбов потеряли половину своего состояния. Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук – около 40%. Отмечается, что олигархи могли потерять еще больше, если бы не хранили значительную сумму своих активов за пределами Украины.

Олигарх Стоимость состояния/$ Источник состояния Потери после вторжения/$
Ринат Ахметов 4,2 млрд сталь, уголь 4,3 млрд
Виктор Пинчук 1,9 млрд сталеварная промышленность, диверсифицированный доход 700 млн
Вадим Новинский 1,3 млрд сталь 2,2 млрд
Константин Жеваго 1,3 млрд добывающая промышленность 800 млн
Геннадий Боголюбов 1,1 млрд банковский сектор, инвестиции 900 млн
Влад Яценко 1,1 млрд финтех -
Игорь Коломойский 1 млрд банковский сектор, инвестиции 800 млн
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