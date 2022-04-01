Украинские олигархи из-за войны потеряли почти половину своего состояния

Семь главных украинских миллиардеров-олигархов потеряли 9,7 миллиарда долларов или 45% своего состояния в 2022 году.
Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Forbes.
Разрушения, причиненные полномасштабной войной России против Украины, сделали беднее некоторых миллиардеров вдвое. Ведь многие из них владеют активами в металлургической, угольной, горнодобывающей индустрии, банковском секторе.
Ринат Ахметов, Вадим Новинский и Геннадий Боголюбов потеряли половину своего состояния. Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук – около 40%. Отмечается, что олигархи могли потерять еще больше, если бы не хранили значительную сумму своих активов за пределами Украины.
|Олигарх
|Стоимость состояния/$
|Источник состояния
|Потери после вторжения/$
|Ринат Ахметов
|4,2 млрд
|сталь, уголь
|4,3 млрд
|Виктор Пинчук
|1,9 млрд
|сталеварная промышленность, диверсифицированный доход
|700 млн
|Вадим Новинский
|1,3 млрд
|сталь
|2,2 млрд
|Константин Жеваго
|1,3 млрд
|добывающая промышленность
|800 млн
|Геннадий Боголюбов
|1,1 млрд
|банковский сектор, инвестиции
|900 млн
|Влад Яценко
|1,1 млрд
|финтех
|-
|Игорь Коломойский
|1 млрд
|банковский сектор, инвестиции
|800 млн