В Украине ожидают проблемы с выполнением Госбюджета – в худшем случае с мая сократят социальные расходы

В Украине ожидают невыполнение Государственного бюджета во втором квартале, что может привести к сокращению социальных расходов.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров и представителями ОП о состоянии выполнения Государственного бюджета на текущий год и введении эмбарго на торговлю с Россией.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в первом квартале Госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления.

Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение Государственного бюджета Украины. Участники совещания обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ.

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики, как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.

Президент Зеленский дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны.