Заповедник «Аскания-Нова» на оккупированной Херсонщине собирает средства для содержания животных

После полномасштабного вторжения России в Украину временно оккупирована территория Херсонской области, где расположен биосферный заповедник «Аскания-Нова». У него нет доступа к бюджетным счетам, поэтому животным нужна помощь.

Об этом говорится на странице заповедника Facebook.

В заповеднике есть коллекции животных и растений, которые формируются уже несколько поколений. У нас есть страусы, зубры, антилоп, дикие лошади, ламы, зебры и многие виды птиц, включая большую коллекцию хищных птиц и журавлей. Теперь и зоологический парк, и ботанический сад «Аскания-Нова» не имеют доступа к бюджетным счетам, и мы вынуждены поддерживать заповедник своими средствами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что расходы резерва в заповеднике могут покрыть только пожертвованиями. Поэтому просят поддержать животных, птиц и других жителей Аскании Нова.

«Даже самая маленькая сумма денег имеет большое значение для нашего резерва. Пока что наша территория все еще под оккупацией, единственный способ получить деньги из-за границы нашим резервам – это счет PayPal», - передает руководство заповедника.



Помочь можно по следующим реквизитам:

Банк: ПриватБанк

Получатель: Старовойтова Татьяна Викторовна

IBAN: UA063052990000026204695351822

Кто хочет пополнить на карточку, вот ее номер: 5168 7573 9035 4795

PayPal: starovoitovatetana@gmail.com