В Украине арестовали почти 18 тысяч железнодорожных вагонов из рф и беларуси – их национализируют и направят доход в государство

Украина наложила арест на 17 800 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. Их планируют национализировать.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Железнодорожные вагоны арестовали в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

«Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности, и которые судом арестованы как орудие преступления», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о конфискации вагонов и направлении их в доход государства.

Напомним, как на Волыни обнаружили семь грузовиков, принадлежащих компаниям из беларуси и россии – три из них уже передали ВСУ. В Черкасской области Бюро экономрасследований национализирует 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих беларуси и россии. Также, на Закарпатье национализируют 29 российских вагонов-цистерн для транспортировки ГСМ на ₴35 миллионов.