Чехия выпустила коллекционную банкноту «Sláva Ukraine» – средства от реализации направят на помощь Украине

Чешская Республика выпустила коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraine (Слава Украине), отмечено, что все средства по реализации будут направлены на помощь Украине.

Об этом пишет Prague Morning.

Дизайнером данной банкноты является художница из Чехии Ева Гашкова. На лицевой стороне банкноты изображена статуя Берегини на площади Независимости в Киеве. На оборотной стороне можно увидеть украинские флаги и самую старую церковь Киева – Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и выделена Украина на карте Европы. А вместо номинала указан 2022 год.

Отмечено, что новая банкнота не является платежным средством, она была изготовлена с защитными элементами, которые содержат и местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом.

Купюру уже можно приобрести на сайте за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Новинку, выпущенную тиражом в 20 тысяч штук, доставят к покупателю в специальной качественной упаковке.