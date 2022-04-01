Премьер Шмыгаль заявил, что уже начался первый этап восстановления Украины от последствий войны

План восстановления Украины состоит из трех этапов, первый из которых, оперативное восстановление разрушенных объектов, уже начался.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью BBCNews Украина.

- Мы уже объявили этот план. Будем называть его U-24. Это план обновления Украины. Будет соответствующий фонд восстановления, которое будет проходить в три стадии, - рассказал глава правительства.

Первый этап – это оперативное временное восстановление разрушенных объектов на время. Он продолжается в украинских городах.

Второй этап – это быстрое восстановление сразу после завершения боевых действий. Прежде всего, нужно будет возобновить поставки воды и электричества, чтобы люди могли обеспечить свое существование на разрушенных территориях, отметил Шмыгаль.

На третьем этапе наступит полноценное обновление наших городов, городков, зданий, инфраструктуры и страны в целом.