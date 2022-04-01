В Украине на время военного положения отменили растаможку для иностранных авто

В Украине закон о «нулевой растаможке» транспортных средств вступил в силу 5 апреля.

Об этом сообщает сайт «Авто24».

Закон позволяет без уплаты некоторых налогов ввозить в Украину транспортные средства с момента действия военного положения. Воспользоваться правом беспошлинного ввоза транспортных средств можно до окончания военного положения. Зарегистрировать такие автомобили нужно не позднее, чем через 10 дней после ввоза.

Физические лица освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом, ввозной пошлиной. Таким образом, никакие налоги при ввозе автомобилей платить не надо. Физические лица-предприниматели могут воспользоваться этим правом, но с уплатой акциза.

Перечень разрешенных для ввоза транспортных средств: автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов. В Законе не указано ограничение на новые автомобили или подержанные, то есть «нулевое растаможивание» касается всех. Ввозить автомобиль из России и Крыма без растаможки невозможно. Беларусь пока не входит в список запрещенных стран.

В Законе о «нулевой растаможке» говорится, что ввозимые автомобили будут использоваться для свободного обращения. То есть, если физическое лицо успеет ввезти автомобиль во время военного положения, после окончания войны доплачивать не надо будет.

Кроме стоимости самого автомобиля за рубежом и расходов на транспортировку необходимо заплатить за оформление сертификата соответствия (2-3 тысячи гривен). При государственной регистрации в Сервисном центре МВД Украины необходимо оплатить 3-5% от стоимости автомобиля в Пенсионный Фонд, а также за номерные знаки и бланк свидетельства регистрации.