Кабмин изменил порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно уже после трудоустройства.

Об этом свидетельствует постановление Правительства от 06 апреля 2022 г. № 415.

Согласно документу, действие порядка распространяется на работодателей, которые трудоустроили внутренне перемещенных лиц во время военного положения, в частности тех работников, которые получили статус внутренне перемещенной лица после трудоустройства.

В то же время компенсацию не смогут получить работодатели, которые являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного социального страхования.

Ранее Кабинет министров одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц вследствие проведения боевых действий во время военного положения в Украине.