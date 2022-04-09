В рамках санкций Каймановы Острова заморозили $7,3 миллиарда средств олигархов из россии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Каймановы Острова заморозили 7,3 миллиарда долларов средств российских олигархов.

Об этом он написал в Telegram.

«Каймановы Острова заморозили $7,3 млрд средств российских олигархов в рамках санкций. Напомню, что это популярная у россиян оффшорная зона и здесь такая беда», - отметил Ермак.

Накануне руководитель ОП подчеркнул, что российские банки пытаются обходить санкции и передают иностранные активы своим клиентам брокерам.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину многие страны заморозили активы президента россии владимира путина и других россиян в рамках санкций. Например, Япония заморозила активы путина и его окружения, а также отказалась от российского угля, Люксембург заморозил российские активы на €2,5 миллиарда, Швейцария заморозила более $6 миллиардов российских активов, Франция заморозила 22 миллиарда евро активов Центробанка рф. Также Евросоюз согласился заморозить активы путина и лаврова.