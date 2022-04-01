Финляндия запретила въезд российских и белорусских фур с 9 апреля

Финляндия с 9 апреля запретила въезд на свою территорию российским и белорусским грузовикам.

Об этом сообщает Yle.

Таким образом, Финляндия присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России. По словам директора департамента финской таможни Сами Ракшита, запрет начал действовать с 9 апреля.

«Будет много транспорта, не успеющего получить информацию до прибытия на границу. Многие грузовики, которые приедут в границу сегодня развернут назад», - сказал Ракшит.

Эту информацию подтвердил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем .

«Финляндия закрыла въезд в страну для всех грузовых транспортных средств с российскими и белорусскими номерами. Весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами фб и РФ будет остановлен и развернут назад - это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы», - написал Найем.

Напомним, как на границе с Польшей несколько сотен активистов блокируют фуры, следующие к России и Беларуси: «Нет бизнеса с Россией - нет войны».