В условиях войны уровень оплаты за коммунальные платежи в Николаеве упали до 12-16%

Из-за войны уровень оплаты жителей Николаева за воду, электричество, тепло, вывоз мусора и другие коммунальные услуги упали до 16%.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью ТРК НИС-ТВ.
— Уровень оплаты составляет 12-16%. К сожалению, у людей огромное количество проблем, которые надо решать, и они отдают приоритет им. Те, кто выехал, я понимаю, что они не думают: «Ой, у меня за электричество не заплачено. Пусть отключают». Да, с этим есть проблемы, - сообщил мэр.
Также он отметил, что коммунальные предприятия сейчас вынуждены заправлять технику и за счет бюджетных средств и помощи от предприятий. При этом, многие заправки, в частности, «Авіас», «Glusco», «WOG», «OKKO» помогают города и области, а также армии в заправке техники.
Мэр отметил, что на совещании с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом обсуждался вопрос, как действовать, если война затянется, а население и дальше не будет платить за коммунальные услуги, поэтому работникам, которые не задействованы в критической инфраструктуре, придется урезать зарплатный фонд до минималки.
— Перспективы честно говоря плохие. У нас есть медики, учителя, работники коммунальных предприятий, которым необходимо будет давать финансовую помощь. Работодатели не выпускают сегодня людей на работу и основной наполняющей статьи бюджета «Налог на доходы физлиц» - ее нет. В следующем месяце будем видеть динамику, - резюмировал он.
Напомним, что за газ в феврале рассчиталось около 40% николаевцев, а предприятия просят «стоять плечом к плечу» и не забывать платить за транспортировку. Также сообщалось, что николаевцы задолжали более 602 миллионов гривен за потребленный газ.
Только треть николаевцев оплатили облтеплоэнерго за предоставленные услуги в феврале: «В прошлом году, в мирное время, было 67%». Также значительно упали и проплаты у «Николаевской ТЭЦ» до 48,1%.