В условиях войны уровень оплаты за коммунальные платежи в Николаеве упали до 12-16%

Из-за войны уровень оплаты жителей Николаева за воду, электричество, тепло, вывоз мусора и другие коммунальные услуги упали до 16%.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью ТРК НИС-ТВ.

— Уровень оплаты составляет 12-16%. К сожалению, у людей огромное количество проблем, которые надо решать, и они отдают приоритет им. Те, кто выехал, я понимаю, что они не думают: «Ой, у меня за электричество не заплачено. Пусть отключают». Да, с этим есть проблемы, - сообщил мэр.

Также он отметил, что коммунальные предприятия сейчас вынуждены заправлять технику и за счет бюджетных средств и помощи от предприятий. При этом, многие заправки, в частности, «Авіас», «Glusco», «WOG», «OKKO» помогают города и области, а также армии в заправке техники.

Мэр отметил, что на совещании с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом обсуждался вопрос, как действовать, если война затянется, а население и дальше не будет платить за коммунальные услуги, поэтому работникам, которые не задействованы в критической инфраструктуре, придется урезать зарплатный фонд до минималки.