В Минэкономики подсчитали, что агрессия россии против Украины повлияет на 25% мировой торговли зерном

российская агрессия против Украины повлияет примерно на 25% мировой торговли зерновыми и повлечет за собой серьезные последствия, включая сокращение предложения, рост цен, продовольственную инфляцию и ухудшение доступности продуктов питания в странах-импортерах, особенно пшеницы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам заседания Международного совета по зерну (МРЗ).

По оценке заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, российская агрессия против Украины повлияет примерно на 25% мировой торговли зерновыми и повлечет за собой серьезные последствия, включая сокращение предложения, рост мировых цен, продовольственную инфляцию и ухудшение доступности продуктов питания в странах-импортерах, особенно пшеницы.

«При этом россия кроме того, что блокирует украинские порты, сама вводит ограничения на экспорт зерна и минеральных удобрений. Это уже повлияло на мировые цены и безусловно повлияет на будущие урожаи, что отразится на их цене и доступности. Такие действия агрессора – это сознательная провокация, направленная на то, чтобы поставить мир в зависимости от россии», - подчеркнул Качка.

В то же время, представитель Украины заверил мировое сообщество, что Украина, одновременно отстаивая свой суверенитет и целостность, продолжает закладывать гарантии продовольственной безопасности и целостности в регионе и мире.

«Несмотря на бомбы и мины оккупантов, мы начали этот посевной сезон, а также продолжаем искать пути выполнения наших международных обязательств, а именно способы доставки зерна потребителям в мире», - сообщил Утко.

По результатам заседания впервые в истории МРЗ была принята декларация, в которой действия одного из членов МРЗ были признаны несовместимыми с положениями Конвенции о торговле зерном в 1995 году. Среди прочего, декларацией осуждается полномасштабная военная российская агрессия против Украины и призывается к немедленному прекращению и выводу всех войск с территории Украины. Документ поддержало абсолютное большинство присутствующих членов МРЗ, как стран-экспортеров (94% голосов), так и стран-импортеров (82% голосов).

Принятие такой декларации может служить в дальнейшем для исключения России из Международного совета по зерну и, как следствие, уменьшения политического веса страны-агрессора в мире.

Ранее сообщалось, что посевная кампания началась в 21-й области Украины – ожидают, что засев охватит на 30% меньше площадей. Также Зеленский заявил, что россия рассматривает голод как оружие против людей: «Уничтожают склады с топливом, продуктами, аграрную технику и минируют поля».