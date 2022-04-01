За первые 40 дней войны ЕС заплатил россии €37 миллиардов за энергоносители, – Подоляк

Евросоюз заплатил 37 млрд евро России за поставку энергоносителей в течение первых 40 дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

«37 млрд евро для России за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны. Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как страна-агрессор, да еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя», - отметил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что ЕС так и недоработал санкции против рф: нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии «единая россия», нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители.

«Такая позиция (...) стимулирует россиян к расширению военных действий, к более массовому уничтожению украинцев, окончательного отказа от неприменения тяжелого оружия против мирных граждан, на окапывание и переход к войне на длительное выживание… Зачем все-таки Европа продолжает финансировать россиян?» - отметил Подоляк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей стран ЕС требовал доказательств, что зверства в Буче не являются инсценировкой со стороны Украины. Речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

В итоге заместитель премьер-министра Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский раскритиковал позицию Венгрии и заявил, что Польша замораживает с ней отношения.

Также неапомни, что Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России после свидетельств о зверствах россиян в украинской Буче, содержащий, в частности, угольное эмбарго.