Кабмин направил на рассмотрение Президента проект Указа о создании Фонда обновления Украины

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09.04.2022 21:55

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Президента проект указа о создании Фонда восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«Подали на рассмотрение Президента проект указа о создании Фонда восстановления Украины. Фонд будет функционировать как консультативно-совещательный орган при Президенте и обеспечивать координацию накопления финансовых ресурсов для послевоенного восстановления нашего государства», - написал Шмигаль.

Во время заседания он рассказал, что будет создано 5 рабочих групп, которые будут работать над привлечением средств на послевоенное восстановление Украины.

Также Шмигаль рассказал о том, что будет создан Национальный совет восстановления Украины, основной задачей которой будет разработка плана восстановления государства.

Напомним, что премьер Шмигаль заявил, что уже начался первый этап восстановления Украины от последствий войны

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