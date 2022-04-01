Ущерб от вторжения российских оккупантов составит $1 триллион

Ущерб от полномасштабного российского вторжения в Украину может дойти до суммы в 1 триллион долларов.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан во время Всеукраинского телемарафона.

Грибан назвал этот ущерб - колоссальным. В то же время он отметил, что подсчет еще ведется.

«Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это – потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней – государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальные. Подсчет окончательный еще ведется, но это не менее триллиона долларов. И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению», - сказал он.

Напомним, что ранее премьер Шмыгаль заявил, что уже начался первый этап восстановления Украины от последствий войны