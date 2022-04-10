В «Дія» было собрано более ₴250 миллионов на армию

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10.04.2022 18:24

Украинцы перевели более 250 миллионов гривен на счет благотворительного фонда «Вернись живым», средства которого направляют на нужды армии.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что к сбору средств присоединились более 245 тысяч человек.

На собранные средства фонд «Вернись живым» уже передал украинским военным:

12 206 бронежилетов;

5 660 шлемов;

12 666 средств связи;

3782 единицы тепловизионной и дневной оптики;

2793 квадрокоптера;

11 единиц военных беспилотных авиационных комплексов;

1703 генераторы и другие источники питания;

72 автомобиля;

2197 единиц оборудования для командных пунктов (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника);

1391 ноутбук;

2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков;

309 единиц саперного оборудования.

Для того чтобы помочь украинской армии финансово необходимо зайти в приложение. На главном экране нажать «Помочь армии», после чего ввести сумму вклада и реквизиты карты.

Ранее сообщалось, что срок действия Covid-сертфикатов в «Дія» продлили до 18 месяцев.

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