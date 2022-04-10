В «Дія» было собрано более ₴250 миллионов на армию

Украинцы перевели более 250 миллионов гривен на счет благотворительного фонда «Вернись живым», средства которого направляют на нужды армии.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что к сбору средств присоединились более 245 тысяч человек.
На собранные средства фонд «Вернись живым» уже передал украинским военным:
12 206 бронежилетов;
5 660 шлемов;
12 666 средств связи;
3782 единицы тепловизионной и дневной оптики;
2793 квадрокоптера;
11 единиц военных беспилотных авиационных комплексов;
1703 генераторы и другие источники питания;
72 автомобиля;
2197 единиц оборудования для командных пунктов (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника);
1391 ноутбук;
2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков;
309 единиц саперного оборудования.
Для того чтобы помочь украинской армии финансово необходимо зайти в приложение. На главном экране нажать «Помочь армии», после чего ввести сумму вклада и реквизиты карты.
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