Правительство Украины выделило первый миллиард гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских оккупантов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство направляет из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий.

Об этом он написал в Телеграмм.

По его словам, денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

«400 миллионов гривен для Киевской области. По 250 миллионов гривен Черниговской и Сумской областям. Еще 100 миллионов гривен для Житомирщины. Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды», - написал он.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

Денис Шмыгаль добавил, что это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению Украины, к которому государство приступит сразу после победы.