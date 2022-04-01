Поступления в бюджет Николаева за апрель не превысят и 10%, поэтому работникам бюджетной сферы хотят сократить зарплату до минимальной

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что призыв к бизнесу вернутся к работе не сильно сработал, поэтому в апреле получится собрать не более 10% от планируемых поступлений в бюджет Николаева.
Об этом он рассказал в интервью «Укрінформ».
По его словам, призыв не сработал, потому что некоторые люди боятся обстрелов, много мужчин пошли в армию, а женщины с детьми выехали из города или страны. При этом, Александр Сенкевич отметил, что людей призывают выходить на работу по мерей возможностей.
Также он рассказал, что в связи с тем, что большая часть города не работает, бюджет практически не пополняется, поэтому работникам бюджетной сферы придется снизить зарплату до минимальной.
— В этом месяце мы ожидаем собрать не более 10 процентов запланированных поступлений. А нам нужны средства на зарплату, топливо, ликвидацию последствий обстрелов, обеспечение работы коммунальных предприятий. Поэтому придется снижать до минимальной зарплату работникам бюджетной сферы, ведь нет возможности выплачивать ее в полном объеме, как это было раньше, - сообщил Сенкевич.