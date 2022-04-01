В Николаеве с завтрашнего дня подорожает проезд в коммунальном транспорте и «маршрутках»

В Николаеве с 12 апреля повысится стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Об этом сообщили в «Николаевэлектротрансе» и «Николаевпасстрансе».

Тариф повысили согласно решению исполкома Николаевского городского совета от 11 апреля.

Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Николаева будет составлять 8 гривен или 7 гривен в зависимости от типа оплаты:

- 8 гривен стоит билет, приобретенный у водителя; - 7 гривен стоит билет, оплаченный с помощью QR-кода.

Также с 12 апреля повышается тариф на проезд в зеленых коммунальных автобусах – до 8 гривен.

Для льготных категорий сохраняется бесплатный проезд в электротранспорте и коммунальных автобусах.

Обновлено. Также с 12 апреля повысят стоимость проезда в «маршрутках», сообщил мэр Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях.

В «маршрутках» тариф составит 10 гривен (9 гривен для маршрутов до 10 километров).

«Маршрутки» в Матвеевку и Большую Корениху будут стоить 12 гривен, в Малую Корениху – 14 гривен.

Стоимость проезда для детей до 14 лет – 5 гривен (с 1 сентября до 1 июня).