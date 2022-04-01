Более ₴5 миллионов, оставшиеся после восстановления костела Святого Николая, передадут ВСУ

На помощь украинским военным перечислят 5,6 миллиона гривен из Фонда Костела святого Николая, который пострадал во время пожара в сентябре прошлого года.

Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая взяла на себя ответственность за контроль над статусом выполнения работ во время ремонта костела.

Отмечается, что благодаря вкладам украинского бизнеса работы в костеле завершили еще в конце января, поэтому оставшиеся деньги решили направить на поддержку военных.

Благотворительный фонд имени Алексея Ставницера, получивший указанную сумму, в частности, обеспечивает ВСУ на передовой бронежилетами и касками, а также оказывает гуманитарную помощь гражданским во время войны.

«Наша компания готова сопровождать проекты по восстановлению инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате вооруженной агрессии России», - добавляют в организации «Миллер».

Напомним, вечером 3 сентября в костеле Святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Ее удалось потушить, но полностью сгорел орган. Основной версией пожара в костеле Святого Николая назвали замыкание электропроводки. В Минкульте уверяют, что все восстановят.

Представители украинского бизнеса всего за сутки собрали 20 миллионов гривен на его ремонт. Сейчас эта сумма выросла. Среди тех, кто предоставил свои средства на восстановление костела, много простых украинцев.

Также известно, правительство поручило Минкульту проработать вопрос возможности передачи костела Святого Николая римско-католической общине.

Напомним, что первый этап ремонта завершили за три месяца.