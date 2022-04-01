Крупнейший нефтетрейдер Vitol отказывается от российской нефти – объемы торговли значительно сократятся уже во втором квартале

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group до конца 2022 года полностью прекратит торговлю нефтью и нефтепродуктами из россии. Объемы значительно сократятся уже во втором квартале.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметил представитель компании, Vitol значительно сократит торговлю российским сырьем уже во втором квартале нынешнего года.

«И мы ожидаем, что это будет завершено до конца 2022 года», – сказал он.

Базирующаяся в Женеве компания подтвердила, что не будет заключать новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. А ее закупки после вторжения россии в Украину были частью ранее уже подписанных контрактов.

Напомним, британская компания Shell отказалась от покупки российских нефти и газа.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада к отказу от российской нефти, благодаря которой РФ финансирует войну, и к введению новых санкций, которые не позволят России продолжить агрессию.