В россии возникла «гигансткая проблема» с поставками лития

Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды.

Об этом заявил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, передают российские СМИ.

- В россии отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только из Боливии, – сказал он.

Мощности по переработке у россии есть, компании перерабатывают карбонат лития для обеспечения как внутренних потребностей, так и поставок на экспорт.

- По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде, – сказал чиновник.

Демидов также предложил ускорить оформление лицензий на работу компаний, способных добывать литий на территории россии.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития многих отраслей – автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других. Литий наиболее важен при производстве аккумуляторных батарей большой емкости.