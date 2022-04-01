Николаевские работодатели получат помощь от Кабмина, если трудоустроят внутренне перемещенных лиц

В Николаевской области работодатели могут получить помощь от Кабмина, если трудоустроят внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Правительство своим распоряжением выделило из резервного фонда Госбюджета 200 миллионов гривен на выплату работодателям компенсации за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц. Программа предусматривает ежемесячную компенсацию расходов на зарплату в размере 6,5 тысяч гривен за каждого работника. Выплачивается она в течение двух месяцев.

Для получения компенсации расходов работодатели Николаевщины не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства работника должны подать в службу занятости заявление с пакетом документов, по одному из путей: