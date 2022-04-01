Николаевские работодатели получат помощь от Кабмина, если трудоустроят внутренне перемещенных лиц

В Николаевской области работодатели могут получить помощь от Кабмина, если трудоустроят внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.
Правительство своим распоряжением выделило из резервного фонда Госбюджета 200 миллионов гривен на выплату работодателям компенсации за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц. Программа предусматривает ежемесячную компенсацию расходов на зарплату в размере 6,5 тысяч гривен за каждого работника. Выплачивается она в течение двух месяцев.
Для получения компенсации расходов работодатели Николаевщины не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства работника должны подать в службу занятости заявление с пакетом документов, по одному из путей:
- в электронной форме – через Единый государственный веб-портал электронных услуг Дія;
- в бумажной форме – лично при посещении центра занятости или по адресу электронной почты соответствующего центра занятости.
Компенсация расходов предоставляется: работодателям, кроме тех, которые являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного социального страхования; за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству. Также есть условия:
- работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством;
- предоставление в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за IV квартал 2021 года или годовой отчетности за 2021 год.