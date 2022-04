Бывший астронавт NASA продал свой NFT-проект за $500 тысяч, которые передаст на помощь Украине

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, проведший рекордные 340 дней подряд на борту Международной космической станции, запустил свой первый в истории художественный проект NFT и продал его за 500 тысяч долларов, которые пойдут в поддержку Украины.

Об этом написал сал Скотт Келли в Твиттере.

«Спасибо всем, кто поддержал этот проект! В разгар этой войны чудо, что мы можем объединиться через искусство, чтобы помочь народу Украины. Сегодня собрано более $500 000,00! – отметил Келли.

Его проект называется «Dreams Out of This World» («Мечты не из этого мира»). Он состоит из серии фрагментов, которые показывают Келли в космосе, а на заднем плане – Землю.

Коллекция Келли была выставлена на аукционе 12 апреля, в Международный день полета человека в космос. Планировалось, что аукцион продлится три дня на маркетплейсе NFT OpenSea. Но вся коллекция была распродана всего за несколько часов, собрав рекордную сумму.

Все доходы от продаж будут перечислены на счета Глобальной миссии по расширению прав и возможностей (GEM) в Украине.

Скот Келли является сторонником Украины и осуждает российское вторжение.

Напомним, как портрет учительницы из Харьковщины, пострадавшей от обстрела оккупантами, продали за $100 тысяч – деньги пойдут на помощь ВСУ.