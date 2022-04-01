В Германии в рамках санкций конфисковали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера Усманова

В Гамбурге конфискована яхта Dilbar, принадлежащая российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самое большое в мире по объему 156-метровое судно проходило в Гамбурге переоборудование. По данным Министерства финансов США, оно может похвастаться 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками и оценивается в 600-750 миллионов долларов.

Федеральное управление борьбы с преступностью Германии (BKA) заявило, что, несмотря на усилия по «сокрытию в оффшоре», было установлено, что владельцем яхты является сестра миллиардера Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине.

«Поэтому роскошная яхта Dilbar подпадает под действие закона о санкциях и может быть законно конфискована в Гамбурге», - говорится в сообщении ведомства.

Представитель BKA заявил, что яхта не может быть продана, сдана в аренду или передана в залог.

Напомним, что в рамках санкций против России Британия арестовала первую суперяхту.

Также сообщалось, что суд передал арестованную яхту Медведчука Арма.