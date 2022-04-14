Замазеева вместе с аграриями, депутатами и чиновниками наработали план для восстановления экономики Николаевщины

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что власть выполняет задачи Президента Украины Владимира Зеленского и нарабатывает шаги по восстановлению экономики региона. Что касается Николаевщины, то речь идет о работе сельхозпредприятий и аграриев.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева напомнила, что Николаевщина – аграрный и логистический хаб страны. Однако, российское полномасштабное вторжение значительно ударило по всем цепям наших сельхозпроизводителей, а власть не имеет права оставаться в стороне.

По ее словам, власть плодотворно поработала с аграриями и наметили конкретные пути и механизмы выхода из ситуации. Кто, как ни наши сельхозпроизводители лучше знают, что конкретно нужно сделать, чтобы перезапустить и наладить экономические процессы в отрасли.

«Благодарна каждому за невероятный конструктив и практические предложения по взаимовыгодному партнерству государства и аграриев в столь сложные времена. Итак, что имеем в итоге: - Предложения о госгарантиях по каналам сбыта и логистике с учетом остановки морских перевозок

- Предложения по хранению урожая и переработке сельхозсырья, которые сплачиваются на принципах обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения

- Предложения условий обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами

- Предложения по инструментам госфин гарантий для аграриев», - написала она.

Глава облсовета добавила, что все наработки уже систематизированы аппаратом Николаевского областного совета и в ближайшее время будут направлены в КМУ и другие профильные учреждения.

Также оперативно решили ряд неотложных для аграриев вопросов по сельхозтехнике, которые «зависли» после введения военного положения. В частности, она поблагодарила руководство ООО «Техноторг» и лично Игоря Калюжного за содействие.

Анна Замазеева подчеркнула, что наши аграрии, как и остальные жители, безгранично доверяют Вооруженным силам Украины и верят, что совсем скоро оккупанты будут изгнаны из Украины!

«Сформулировали даже предложения по поддержке аграрной отрасли после нашей Победы. В частности, относительно ликвидации акциза на топливо для аграриев (который направляется на ремонт дорог), которым они заправляют комбайны и тракторы, ведь они работают в полях и никоим образом не разрушают дороги. Предложение также сформулировано и ждет победы Украины над агрессором», - сообщила она.