Украинские банки предоставили аграриям более 5 миллиардов гривен льготных кредитов: «Мы должны собрать урожай и прокормить себя»

Банки прокредитовали более двух тысяч сельхозпроизводителей Украины. Общая сумма кредитов превысила 5,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«По состоянию на 13 апреля банки выдали кредитов 2080 с/х товаропроизводителям на 5,434 миллиарда гривен, основная сумма из которых была привлечена по программе портфельных гарантий 80% – 4,413 миллиарда гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего кредитов получено сельхозпроизводителями в Кировоградской (1,8 миллиарда гривен), Винницкой (0,94 миллиарда гривен), Днепропетровской (0,74 миллиарда гривен), Одесской (0,55 миллиарда гривен) и Львовской (0,35 миллиарда гривен) областях.

«Фактически за неделю было выдано кредитов на более 3,5 миллиарда гривен для более тысячи аграриев. Банки взяли довольно быстрые темпы, чтобы покрыть потребности наших с/х товаропроизводителей, которые сейчас проходят посевную кампанию», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

В министерстве сообщают, что на сегодняшний день аграрные кредиты могут выдавать 22 банка, и цель государства — нарастить кредитование аграрной отрасли до 40 миллиарда гривен, то есть еще почти в 8 раз.

«Украина понимает свою определяющую роль как гаранта продовольственной безопасности мира, так что мы должны собрать урожай, чтобы прокормить себя, а также не допустить дефицита продовольствия и голода в мире», - отмечает Сольский.