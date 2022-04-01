ООН профинансирует социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц в Украине – они получат дополнительную помощь

Кабинет министров Украины совместно с ООН запускает две программы для поддержки внутренних переселенцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

Сейчас правительство выделяет по 2 тысячи гривен каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать. На выплату такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц. Кроме того, правительство совместно с ООН запускает еще две программы выплат. Решение об этом было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

- По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 гривен каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3 месяцев. Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет нашим малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 гривен. Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц, - сообщил премьер.

Параллельно с этим правительство продолжает стимулировать восстановление деловой активности и занятости. Дополнительно выделят почти 1,3 миллиарда гривен из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице.