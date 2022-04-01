Президент Зеленский заявил, что тарифы на электроэнергию для населения не будут расти как минимум полгода

Тарифы на электроэнергию для населения Украины при потреблении до 250 кВт/ч в месяц не будут расти и составлять 1,44 грн за кВт/час.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Офис Президента Украины.

Как рассказал Глава государства, на совещании с чиновниками были обсуждены энергетические вопросы.

«Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан», – сказал Владимир Зеленский.

Также, по его словам, на совещании были рассмотрены итоги нынешнего отопительного сезона.