Президент Зеленский заявил, что тарифы на электроэнергию для населения не будут расти как минимум полгода

Тарифы на электроэнергию для населения Украины при потреблении до 250 кВт/ч в месяц не будут расти и составлять 1,44 грн за кВт/час.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Офис Президента Украины.
Как рассказал Глава государства, на совещании с чиновниками были обсуждены энергетические вопросы.
«Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан», – сказал Владимир Зеленский.
Также, по его словам, на совещании были рассмотрены итоги нынешнего отопительного сезона.
«Сезон проведен успешно, несмотря ни на что. Несмотря на все «вангирование», тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля», – отметил Президент.