ЕС может до конца мая снять все ограничения на автоперевозки из Украины

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что европейский рынок уже к концу мая может полностью открыться для украинских автоперевозчиков.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

По его словам, еще до начала войны у ЕС не было желания говорить о либерализации автоперевозок, зато сохранялись квоты на определенное количество разрешений для пересечения границы. Кубраков отметил, что до войны это расценивалось как искусственное сдерживание украинского экспортного потенциала. Но теперь Еврокомиссия приняла все решения и Кубраков ожидает, что ограничения могут быть сняты до конца мая.

«Я надеюсь, что до конца мая, нам так обещают наши коллеги, все это будет ратифицировано и у нас полностью будут сняты все ограничения на автомобильные перевозки. Именно такие шаги помогут вывезти наш урожай, продукцию наших металлургических гигантов. Надо отдать должное - Арсерол Митал запустился, Запорожсталь запустилась, горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге почти все работают, некоторые уже вышли на уровень до войны. Это важно, потому что идет война, важно поднимать нашу экономику внутри тоже и иметь возможность все это финансировать», - рассказал Кубраков.

Одновременно с либерализацией автотранспортных перевозок, как рассказал Кубраков, сейчас МИУ прорабатывает также возможности приобщения «Укрзалізниці» к доставке украинской экспортной продукции в порты Румынии, Польши, Литвы и Латвии. Для этого, по его словам, уже создаются пункты перевалки, на которых будет происходить переход с украинской колеи на европейскую.