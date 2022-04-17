Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. собрал для армии Украины более 800 тысяч долларов

Украинская компания GSC Game (разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки») во время благотворительной распродажи игр собрала более $800 000 для поддержки Украины.
Об этом сообщается на официальной странице игры S.T.A.L.K.E.R.
Все средства после вычета налогов и комиссии магазинов будут переданы в благотворительный фонд «Вернись живым».
«Благодаря этой распродаже стало больше казаков на Сечи, сталкеров в Зоне, а украинский народ приобрел новых друзей, готовых прийти ему на помощь», – говорится в сообщении.