В ночь на 18 апреля из-за регламентных работ снова не будет работать Приват24

С 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля ПриватБанк проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24, необходимых для безопасной и качественной работы сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба ПравитБанка.

«При проведении работ приложения и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение дня, 18 апреля, возможны временные перебои Приват24 в процессе стабилизации работы сервисов», - говорится в сообщении.

Отправить перевод с карты на карту можно через сайтhttps://privatbank.ua/sendmoney

Пополнить мобильный - здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo

Заплатить коммуналку – на горячей линии 3700.

Банкоматы и платежные терминалы работают без изменений: свободно снимайте средства и рассчитывайтесь в торговых сетях. Просим простить за временные неудобства и надеемся на ваше понимание!» – передает пресс-служба.

Напомним, что в ночь на 11 апреля также не работал Приват24.