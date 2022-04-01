Украина запросит у Большой семерки финансовую помощь на $50 миллиардов

Украина запросит у стран Большой семерки финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом заявил советник Президента Украины Олег Устенко, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Reuters.

Денежные средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета в течение следующих шести месяцев. Параллельно задействовано еще несколько опций, среди которых выпуск еврооблигаций с нулевым купоном и перераспределение специальных прав заимствований Международного валютного фонда.

- Главные расходы – это армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать первое и второе, нам нужна поддержка партнеров, - сказал Устенко.

Переговоры по финансированию должны состояться на следующей неделе, когда в Вашингтоне пройдут весенние встречи МВФ и Всемирного банка.