«Как никогда нужна помощь Запада»: Шмыгаль заявил, что дефицит бюджета в последующие месяцы может достичь $5 миллиардов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 миллиардов долларов, поэтому как никогда нужна финансовая помощь от Запада.

Об этом глава украинского правительства сообщил в разговоре с американским ABC News, о чем идет речь в его Телеграмме.

«На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 миллиардов долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас», - заявил Шмигаль.

Он подчеркнул, что «оружие, финансы и санкции – триада, которая поможет остановить агрессора и вернет мир в Европе».

«Еще один месседж, который мы присылаем всему миру – это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения войны. Но мы не уступим наши национальные интересы. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя», - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, что в Украине ожидают проблемы с исполнением Госбюджета – в худшем случае с мая сократят социальные расходы.